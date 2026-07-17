Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:55, 17 июля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: Переменная облачность и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 17 июля
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 17 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве днем будет держаться на уровне от 20 до 22 градусов тепла, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер ожидается северный скоростью 7-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что грядущие выходные, 18 и 19 июля, принесут в центральные области Европейской России погоду, характерную для регионов с резко континентальным климатом. Осадков не ожидается, при этом будет большой суточный ход температуры. Такая погода характерна, например, для Иркутской области, Красноярского края или Забайкалья.

Предстоящая ночь на субботу, 18 июля, в столице обещает быть холодной, с максимальной температурой плюс 10 градусов в Москве и от плюс 5 до плюс 12 по области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал четыре страны угрозой для избирательной системы США
    Российские войска атаковали Одессу
    Вице-президент США высказался о скрываемых властями останках инопланетян
    Кроссовер Lada прошел обязательные государственные краш-тесты
    Россияне назвали главную причину оставлять чаевые
    Москвичам рассказали о погоде
    Стало известно о нежелании Меркель переизбрания Трампа на пост президента
    Описана опасность перегрева телевизора
    Иран атаковал американские военные базы в Кувейте
    Российские силовики взялись за сайты наподобие «Глаза бога»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok