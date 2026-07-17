Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: Переменная облачность и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 17 июля

Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 17 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве днем будет держаться на уровне от 20 до 22 градусов тепла, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер ожидается северный скоростью 7-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что грядущие выходные, 18 и 19 июля, принесут в центральные области Европейской России погоду, характерную для регионов с резко континентальным климатом. Осадков не ожидается, при этом будет большой суточный ход температуры. Такая погода характерна, например, для Иркутской области, Красноярского края или Забайкалья.

Предстоящая ночь на субботу, 18 июля, в столице обещает быть холодной, с максимальной температурой плюс 10 градусов в Москве и от плюс 5 до плюс 12 по области.