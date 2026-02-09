Пенсионер замерз насмерть во время спуска с горы в Европе

The Sun: 72-летний альпинист не выжил во время спуска в итальянских Альпах

Пенсионер попал под ледяную воду во время спуска с горы в Европе и замерз насмерть. Об этом сообщило издание The Sun.

7 февраля 72-летний альпинист Стивен Лисмор из Великобритании спускался по покрытой льдом скале вместе с другом в итальянских Альпах. Мужчина принял расщелину за безопасное место для спуска, но был облит водой из ближайшего порога замерзшего водопада.

Второй скалолаз немедленно сообщил о случившемся спасателям. Однако из-за минусовой температуры воздуха и сильного переохлаждения пострадавший не выжил. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб констатировали его смерть.

