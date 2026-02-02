Реклама

18:36, 2 февраля 2026Путешествия

Туристка зацепилась рюкзаком за подъемник в горах Японии, повисла в воздухе и не выжила

Застрявшая в подъемнике на горном курорте Цугаике в Японии туристка не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mirelle / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая в горах Японии туристка попала в ловушку на подъемнике и не выжила. Об этом сообщило издание PerthNow.

Это произошло на горном курорте Цугаике Коген 30 января с путешественницей из Австралии. Когда женщина начала выходить из фуникулера, ее рюкзак зацепился за створку кабины. Застрявшую протащило по снегу, а после она повисла в воздухе на канатной дороге. При этом подъемный механизм продолжал работать.

Персонал горнолыжной точки остановил движение гондолы и снял пострадавшую. Однако к тому моменту австралийка пережила остановку сердца. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти женщину не удалось.

Ранее посетители горнолыжного курорта в Китае застряли в подъемнике и попали на видео. Путешественники провисели на морозе три часа.

    Обсудить
