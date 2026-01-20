Туристы застряли в подъемнике на морозе на три часа и попали на видео

Daily Mail: Туристы три часа провисели в подъемнике на горнолыжном курорте Китая

Отдыхавшие на горнолыжном курорте туристы три часа провисели на морозе в подъемнике и попали на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел на курорте Луншань в Ланьчжоу, Китай, 17 января. На кадрах, снятых очевидцами, путешественники застряли в нескольких метрах от земли во время подъема на вершину горы. Их эвакуировали спасатели.

Представитель туристического центра сообщил, что причиной технической неисправности стало отключение электроэнергии, после чего заклинило редуктор. Пострадавших во время происшествия нет.

Ранее турист поднялся на вершину на горнолыжном курорте Европы и не выжил. Бездыханного мужчину обнаружили внутри подъемника.