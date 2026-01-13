Турист поднялся на вершину на горнолыжном курорте Европы и не выжил

Турист поднялся на вершину на горнолыжном курорте во Франции и не выжил. Об этом пишет газета Daily Mail.

Трагедия произошла 6 января на курорте Валь-Сени в Савойе. Бездыханного мужчину обнаружили на подъемнике работники, когда тот прибыл на вершину. Предположительно, 53-летний путешественник не выжил в результате остановки сердца. Двое сотрудников лыжного патруля пытались реанимировать лыжника с помощью дефибриллятора, но безуспешно.

В тот же день в курортном комплексе Ле-Менюир, также расположенном в Савойе, произошла еще одна трагедия. Вне лыжной трассы был найден испанский турист, который лежал бездыханным у большого камня.

Ранее сноубордист упал в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил. Это произошло на горнолыжном курорте Стивенс-Пасс в США.