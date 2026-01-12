Реклама

Сноубордист упал в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил

27-летний сноубордист не выжил на горнолыжном курорте Стивенс-Пасс в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Buidhe / Wikimedia

Катавшийся на сноуборде на горнолыжном курорте в США мужчина угодил в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

Инцидент произошел на базе Стивенс-Пасс в штате Вашингтон 8 января. 27-летний сноубордист Марко Антонио Перес Канальса не справился с управлением и упал головой вниз в заснеженный водоем. Очевидцы происшествия попытались самостоятельно вытащить мужчину из глубокого снега, но были вынуждены обратиться за помощью.

Сотрудники курорта достали пострадавшего и попытались его реанимировать, но безуспешно. Врачи установили, что кончина Канальсы наступила вследствие удушья.

Ранее четверо катавшихся на снегоходах туристов угодили в снежную лавину в горах США. Двоим мужчинам удалось подать сигнал бедствия через спутниковое оборудование.

    Обсудить
