Двое катавшихся на снегоходах туристов не выжили из-за схода лавины в горах

Daily Mail: Два туриста попали в снежную лавину в горах США и не выжили

Катавшиеся на снегоходах туристы стали жертвами схода лавины в горах США. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Вашингтон неподалеку от трассы Лонгс-Пасс 9 января. Четверо мужчин попали в снежную лавину, двое из них успели подать сигнал бедствия через спутниковое оборудование. Спасателям удалось добраться до Иэна Лэинга и Патрика Лесли, их вытащили. Еще двое путешественников оказались полностью завалены снежной массой, они не выжили. Из-за непогоды спасательную операцию остановили.

Тела 38-летнего Пола Маркоффа и 43-летнего Эрика Хенне извлекли из-под завала следующим утром. Возможной причиной бедствия специалисты Национальной метеорологической службы Сиэтла назвали сильный снегопад.

Ранее стало известно, что турист отправился кататься на лыжах в Европу и был погребен под снежной лавиной. Всего за два дня в Альпах не выжили шестеро отдыхающих.