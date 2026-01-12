Турист отправился кататься на лыжах в Европу и был погребен под снежной лавиной

Шестеро лыжников не выжили во французских Альпах из-за схода лавин

50-летний турист не выжил из-за схода снежной лавины на популярном горном массиве в Европе. Об этом сообщила газета Le Dauphine Libere.

По данным источника, житель Великобритании отправился кататься на лыжах во французские Альпы в воскресенье, 11 января, несмотря на максимальную лавинную опасность на массивах Савойского региона. Мужчина оказался погребен под 2,5-метровым слоем снега. На поиски пострадавшего отправились 52 спасателя, собаки и вертолет, однако обнаружить его удалось спустя 50 минут. Реанимировать путешественника не смогли.

В этот же день в Куршевеле под сход снега попал еще один отдыхающий, его нашли ранним утром бездыханным. Также из-за лавины пострадал 32-летний мужчина, который получил травмы, не совместимые с жизнью, а одна женщина оказалась в критическом состоянии. За день до этого, 10 января, в той же местности не спаслись еще три человека. В итоге за два дня в Альпах не выжили шесть лыжников.

Ранее 24-летний турист отправился в Альпы и упал с крутого склона. Он пролетел 300 метров.