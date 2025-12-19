Реклама

10:42, 19 декабря 2025

Турист отправился кататься на лыжах в Альпы, упал с крутого склона и не выжил

The Sun: Турист на лыжах не выжил после падения со склона во французских Альпах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Турист отправился кататься на лыжах во французские Альпы, упал с крутого склона и не выжил. Об этом пишет издание The Sun.

24-летний британец вместе с другим лыжником захотели преодолеть особенно крутой участок на горнолыжном курорте. Склон считается опасным, так как у подножия он более узкий, чем на вершине.

В итоге на этом участке британец потерял равновесие и упал с высоты 300 метров. Турист перенес остановку сердца. Полиция и санитары прибыли примерно через полчаса после первого обращения, но, несмотря на усилия экстренных служб, спасти лыжника после падения не удалось.

Второй спортсмен не смог самостоятельно спуститься с опасного склона — его спас полицейский вертолет.

Ранее группа лыжников оказалась погребена под снегом из-за лавины на горнолыжном курорте в Австрии. Трагический случай произошел утром 27 ноября на леднике Штубай в Тироле.

