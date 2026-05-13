Мадьяр: Венгрия вызвала посла России в МИД после удара по западу Украины

МИД Венгрии вызвал посла России в Будапеште после удара Вооруженных сил (ВС) РФ по западу Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает портал 24.hu.

«Правительство Венгрии решительно осуждает атаку дронов на Закарпатье, [глава МИД Венгрии] Анита Орбан вызвала посла России в Министерство иностранных дел», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по западным регионам Украины. В результате атаки были поражены объекты в Волынской и Закарпатской областях.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила одну из самых длительных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников. По его словам, под удар более 800 российских дронов попали 20 регионов страны.