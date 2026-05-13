Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

Зеленский: Россия продолжает одну из самых длительных воздушных атак по Украине

Россия продолжает одну из самых длительных массированных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников. Удары российских войск по украинской инфраструктуре прокомментировал в Telegram президент Владимир Зеленский.

«Нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных российских атак на Украину», — говорится в публикации.

Он добавил, что под удар более 800 российских дронов уже попали 20 регионов.

Ранее пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины заявила, что российские войска ведут комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. По информации разведки, после использования дронов Москва может ударить баллистическими ракетами.