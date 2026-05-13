Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 13 мая 2026Бывший СССР

В разведке Украины рассказали о комбинированной атаке ВС РФ на критическую инфраструктуру

ГУР Украины: ВС РФ проводит комбинированную атаку на критическую инфраструктуру
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска начали комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с использованием дронов и баллистических ракет. Об этом в Telegram заявила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Целями Москвы являются объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетика, предприятия оборонно-промышленного комплекса, здания органов государственной власти», — говорится в публикации.

Отмечается, что сначала Вооруженные силы России перегрузили украинскую систему противовоздушной обороны с помощью массированной дроновой атаки, а затем применили баллистические ракеты.

Ранее в небе над Украиной заметили около 200 российских беспилотных летательных аппаратов «Герань». Они летели с севера и юга на запад страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Орбан пожелал либералам не растратить достижения 16 лет его правления

    Google представила ноутбук на Android

    Способность ВСУ отражать одновременную атаку большого числа беспилотников оценили

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok