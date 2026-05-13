В разведке Украины рассказали о комбинированной атаке ВС РФ на критическую инфраструктуру

ГУР Украины: ВС РФ проводит комбинированную атаку на критическую инфраструктуру

Российские войска начали комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с использованием дронов и баллистических ракет. Об этом в Telegram заявила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Целями Москвы являются объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетика, предприятия оборонно-промышленного комплекса, здания органов государственной власти», — говорится в публикации.

Отмечается, что сначала Вооруженные силы России перегрузили украинскую систему противовоздушной обороны с помощью массированной дроновой атаки, а затем применили баллистические ракеты.

Ранее в небе над Украиной заметили около 200 российских беспилотных летательных аппаратов «Герань». Они летели с севера и юга на запад страны.