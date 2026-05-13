12:03, 13 мая 2026

Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

Военкоры сообщили о пролете 200 российских беспилотников «Герань» над Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В небе над Украиной пролетели около 200 российских беспилотников «Герань». Об этом со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Две большие группы дронов движутся с севера и юга курсом на запад страны», — говорится в сообщении.

Украинские источники предположили, что атака может продолжаться вплоть до утра 14 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по территории страны. Он отметил, что 12 мая под удар попали 14 областей страны.

