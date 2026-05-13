Зеленский прокомментировал удары по Украине

Зеленский сообщил об ударах ВС России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар Вооруженных сил (ВС) России по стране в течение последних суток. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера в течение дня под ударами находились 14 областей (…) На всех уровнях наши военные противодействуют», — сообщил политик.

12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Оренбург в 1200 километрах от границы с Украиной. В результате ударов украинских беспилотников получили повреждения школа, детский сад и жилой дом.

В ночь на 12 мая завершилось перемирие, объявленное ко Дню Победы. За три дня Киев нарушил режим прекращения огня около 16 тысяч раз.