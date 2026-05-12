Раскрыты последствия атаки ВСУ на российский город в 1200 километрах от границы

Губернатор Солнцев: Школа и детский сад повреждены при атаке ВСУ на Оренбург

Школа и детский сад получили повреждения после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Оренбург. Последствия ударов украинских беспилотников по городу раскрыл губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«При уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад», — написал Солнцев.

В результате атаки никто не пострадал. В школе и детском саду частично выбило стекла из окон. На месте происшествия работают специалисты.

Об атаке украинских беспилотников на Оренбург стало известно днем 12 мая — местные жители сообщали о взрыве в городе. Солнцев заявлял, что всего российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов над Оренбургской областью.

Один из беспилотников попал в многоэтажку на Волгоградской улице. Позже в сети появилось видео с моментом попадания дрона в дом.