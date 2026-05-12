13:03, 12 мая 2026Россия

Беспилотник ВСУ влетел в российскую многоэтажку в 1200 километрах от границы с Украиной

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажку в Оренбурге. Об этом пишет Mash в Telegram.

Согласно онлайн-картам, расстояние от границы с Украиной до столицы Оренбургской области составляет свыше 1200 километров по воздуху. По данным СМИ, дрон ударил по дому на Волгоградской улице. Как сообщили горожане, за несколько минут до этого местные жители видели летящий на низкой высоте аппарат.

В результате оказались повреждены несколько квартир на верхних этажах здания. Информация о пострадавших не поступала.

Информацию о повреждении дома при отражении атаки ВСУ подтвердил в Telegram губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. «На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

Ранее жители Оренбурга сообщили о взрыве на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников. В аэропорту региональной столицы ввели план «Ковер».

