Стало известно о взрыве в российском городе

Взрыв произошел в Оренбурге, в российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Как стало известно, в аэропорту города ввели план «Ковер», в целях безопасности гавань не принимает и не отправляет воздушные суда.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что в Оренбурге при отражении атаки дрона оказался поврежден жилой дом. К месту выехали оперативные службы.
Информация о пострадавших уточняется, отметил Солнцев.
В соседней Челябинской области также ввели ограничения — аэропорт имени Курчатова не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 12 мая сбили над регионами России 27 украинских беспилотников.