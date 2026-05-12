Стало известно о взрыве в российском городе

В Оренбурге произошел взрыв, в регионе объявили угрозу атаки беспилотников

Взрыв произошел в Оренбурге, в российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как стало известно, в аэропорту города ввели план «Ковер», в целях безопасности гавань не принимает и не отправляет воздушные суда.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что в Оренбурге при отражении атаки дрона оказался поврежден жилой дом. К месту выехали оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется, отметил Солнцев.

В соседней Челябинской области также ввели ограничения — аэропорт имени Курчатова не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 12 мая сбили над регионами России 27 украинских беспилотников.