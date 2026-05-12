Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 12 мая 2026Россия

Минобороны выпустило заявление об атаках ВСУ после завершения перемирия

Средства ПВО в ночь на 12 мая сбили над регионами России 27 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ночь на 12 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали над регионами России 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении, выпущенном российским Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись три региона: Белгородская, Воронежская и Ростовская области. Все сбитые и перехваченные БПЛА относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в Министерстве обороны не сообщили.

Атака была совершена после того, как завершилось объявленное ко Дню Победы перемирие между Россией и Украиной.

По информации Минобороны России, за время перемирия Киев нарушил его условия 23 802 раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное ко Дню Победы перемирие завершилось. Россия обвинила Украину в десятках тысяч нарушений режима тишины

    Олимпийского чемпиона по баскетболу в составе сборной СССР внесли в базу «Миротворца»

    Назван способный закрыть разрыв в бюджете РФ уровень цен на нефть

    Россияне массово пожаловались на клещей

    Российский криминальный авторитет сел за статус положенца

    Попытки Microsoft спасти Windows назвали тщетными

    Россиянка описала привычки турчанок фразой «есть чему у них поучиться»

    Надзиратель со стажем рассказал о разнице между мужскими и женскими тюрьмами

    Минобороны выпустило заявление об атаках ВСУ после завершения перемирия

    В российском регионе образовательные учреждения уйдут на дистант из-за угрозы провокаций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok