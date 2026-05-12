Минобороны выпустило заявление об атаках ВСУ после завершения перемирия

Средства ПВО в ночь на 12 мая сбили над регионами России 27 БПЛА ВСУ

В ночь на 12 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали над регионами России 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении, выпущенном российским Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись три региона: Белгородская, Воронежская и Ростовская области. Все сбитые и перехваченные БПЛА относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в Министерстве обороны не сообщили.

Атака была совершена после того, как завершилось объявленное ко Дню Победы перемирие между Россией и Украиной.

По информации Минобороны России, за время перемирия Киев нарушил его условия 23 802 раза.