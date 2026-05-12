Объявленное ко Дню Победы перемирие завершилось. Режим прекращения огня перестал действовать в 0:00 в ночь на вторник, 12 мая.

Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии.

Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной вечером 8 мая. Он также анонсировал обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев согласен на прекращение огня.

В Минобороны России заявили о соблюдении перемирия

Россия не наносила удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время перемирия, объявленного в период с 9 по 11 мая. Об этом заявило Минобороны.

Российская сторона не наносила удары оперативно-тактической авиацией, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по позициям украинской армии, однако отвечала зеркально на атаки.

В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов Минобороны РФ

Также подразделения группировки войск «Юг» отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 70 военных, отметили в ведомстве.

В России обвинили Киев в нарушении перемирия

Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной Минобороны РФ

Кроме того, 11 мая в МО РФ отметили, что ВСУ за сутки во время перемирия нанесли 6,9 тысячи ударов с помощью беспилотников.

Президент РФ Владимир Путин назвал оправданным предложение американского лидера Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая.

Он отметил, что Москва сразу согласилась с предложением Вашингтона о продлении перемирия на трехдневный срок. Изначально объявленное Россией перемирие предполагало прекращение огня на 8-9 мая.

Тем более что это и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер Владимир Путин президент России

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США на протяжении двух дней вели переговоры по перемирию в честь празднования Дня Победы.

Трамп после заявления о перемирии допустил, что оно может быть продлено.

Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это завершилось Дональд Трамп президент США

Перемирие, объявленное по случаю Дня Победы, будет продолжаться три дня, ответили в Кремле. «Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9-го, 10-го и 11-го числа», — подчеркнул помощник российского лидера Юрий Ушаков.

