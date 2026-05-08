Россия подтвердила обмен в формате 1000 на 1000 в период перемирия

Ушаков: Россия и Украина проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000

Россия и Украина проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», — отметил чиновник.

Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.

