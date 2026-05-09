17:01, 9 мая 2026Мир

В Кремле раскрыли деталь подготовки к перемирию

В Кремле раскрыли деталь подготовки к перемирию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия и США на протяжении двух дней вели переговоры по перемирию в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Два дня вели переговоры на этот счет по телефону представители российской администрации и американской», — заявил Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что по итогам обсуждений президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом перемирии, а сам Ушаков затем подтвердил эту информацию по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее Россия согласилась на инициативу американского лидера о трехдневном прекращении огня, которое будет длиться с 9 по 11 мая.

