21:15, 9 мая 2026

Путин назвал оправданным предложение США о перемирии

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин назвал оправданным предложение американского лидера Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва сразу согласилась с предложением Вашингтона о продлении перемирия. «Тем более что это и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», — объяснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что для России 9 Мая является святым днем, а не «комедийным шоу с игрой на клавишных инструментах».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США на протяжении двух дней вели переговоры по перемирию в честь празднования Дня Победы. По итогам Трамп объявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.

