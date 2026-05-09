Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной

Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами допустил продление перемирия между Россией и Украиной, передает ТАСС.

«Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это завершилось», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев согласен на остановку огня 9-11 мая.

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

