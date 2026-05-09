Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 9 мая 2026Мир

Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной

Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами допустил продление перемирия между Россией и Украиной, передает ТАСС.

«Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это завершилось», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев согласен на остановку огня 9-11 мая.

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали». Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной

    В Подмосковье пройдут тематические ярмарки ко Дню Победы

    Такер Карлсон уличил Запад в провокации России

    На Западе вынесли предупреждение Украине перед Днем Победы

    МИД прокомментировал слова Трампа о победе США во Второй мировой войне

    Россиянин получил ранения в результате атаки украинского беспилотника

    Биолог предупредил о нашествии комаров в Москве

    Захарова призвала весь мир услышать предупреждение России Зеленскому

    В России начались длинные майские выходные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok