13:36, 12 мая 2026Россия

Момент удара дрона по российской многоэтажке в 1200 километров от Украины сняли на видео

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с моментом попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажке в Оренбурге. Ролик, снятый в 1200 километров от российско-украинской границы, опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, запечатленных камерой подъезда, слышно характерный для летящего дрона звук, который сменяется громким взрывом. После этого в объектив попадают летящие обломки.

Ранее жители Оренбурга сообщили о взрыве на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников. Позже стало известно, что по многоэтажке на Волгоградской улице ударил дрон. В результате оказались повреждены несколько квартир на верхних этажах здания. По словам губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, информация о пострадавших уточняется.

По данным Минобороны России, в ночь на 12 мая средства противовоздушной обороны уничтожили в регионах 27 беспилотников ВСУ. Дроны сбиты в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

