15:16, 2 июня 2026

Желающим погасить ипотеку досрочно дали совет

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Досрочно гасить ипотеку в первую очередь имеет смысл для тех, кто оформлял кредит по высоким рыночным ставкам последних лет. Советы желающим это сделать дал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».

Парламентарий отметил, что при ипотеке с высокой ставкой заемщик нередко фактически выплачивает банку сумму, которой хватило бы на покупку еще одной квартиры. «И чем быстрее человек снижает основной долг, тем меньше эта нагрузка», — добавил он.

Между тем депутат уточнил, что гасить жилищный кредит любой ценой не стоит. Он привел в пример семьи с льготными кредитами под шесть-восемь процентов: по его мнению, на фоне высоких ставок по вкладам направлять все свободные средства в ипотеку в этом случае не всегда разумно.

Аксененко также подчеркнул, что досрочно гасить ипотеку стоит лишь при наличии финансовой подушки — в противном случае любые крупные расходы, например, ремонт, лечение, потеря работы или рост цен станут для семьи большой проблемой. Эксперт добавил, что психологическое ощущение «жизни без кредита» того не стоит.

Между тем если заемщик все же собрался погасить ипотеку досрочно, парламентарий порекомендовал сокращать срок кредита — это уменьшает переплату банку и выгоднее снижения ежемесячного платежа. Второй вариант больше подойдет тем, кто с трудом справляется с текущей нагрузкой, заключил Аксененко.

Ранее вице-президент группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гуторов сообщил, что если летом 2026 года ставку по семейной ипотеке для многодетных снизят с шести до четырех процентов, ежемесячный платеж по ней ощутимо сократится.

