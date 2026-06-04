Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ

Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ и лечить светотерапией

Министерство здравоохранения России внесло изменения в стандарт оказания помощи при панических атаках. Согласно новым документам, пациентам с таким диагнозом могут быть назначены анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на бледную трепонему (возбудитель сифилиса). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в перечень терапевтических методов включено «воздействие излучением видимого диапазона» — светотерапия, которая обычно применяется при сезонных депрессиях и помогает восстановить биологические ритмы.

Как поясняется в документе, врач может направить пациента на соответствующие лабораторные исследования. Помимо новых методов, стандарт по-прежнему предусматривает индивидуальные и групповые психотерапевтические занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию.

Ранее стало известно, что на фоне затяжной зимы у россиян может начаться обострение психозов, шизофрении, а также других тревожных и депрессивных расстройств.