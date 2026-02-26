Россиянам предрекли обострение психозов

Психиатр Казанцева: Россиянам грозит обострение психозов из-за затяжной зимы

На фоне затяжной зимы у россиян может начаться обострение психозов, шизофрении, а также других тревожных и депрессивных расстройств. Об этом предупредил врач-психиатр Алексей Казанцев в беседе с Life.ru.

«Когда погода пасмурная, нет солнышка, зеленой травки и ярких красок — настроение оставляет желать лучшего. А когда выходишь на улицу, а там либо снежная каша, либо метель в глаза, это оптимизма не добавляет», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что сильнее всего могут пострадать люди с психическими заболеваниями. Так, люди с паническими атаками начинают переживать из-за транспорта, водители нервничают из-за необходимости очищать машины от снега, а владельцы частных домов — из-за расчистки территории от сугробов. Обостриться могут и различные зависимости.

Казанцев напомнил, что лучше всего с зимней хандрой помогает бороться яркий свет.

Ранее сообщалось, что в семи регионах России выросли гигантские сугробы. Лидером по высоте снежного покрова стала Кировская область.