Названы регионы России с гигантскими сугробами

Синоптик Тишковец: Гигантские сугробы выросли в семи регионах России

Гигантские сугробы выросли в семи регионах России. Части страны с самым высоким снежным покровом назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

Лидером по высоте сугробов стала Кировская область — в Нолинске покров достигает 111 сантиметров. Далее следуют Башкирия (Бакалы, 108 сантиметров), Пермский край (Губаха, 108 сантиметров), Нижегородская область (Шахунья, 96 сантиметров), Татарстан (Вязовые, 95 сантиметров), Удмуртия (Чебоксары, 91 сантиметр) и Рязанская область (Старожилово, 72 сантиметра), рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что в Москве после обрушившихся на город снегопадов высота снежного покрова оказалась на 20 процентов выше нормы. Однако точный размер сугробов метеоролог не назвал.

Ранее жителей столицы предупредили, что на этой неделе в мегаполис придут аномальные морозы и сильный снегопад. В ночь на среду, 18 февраля, столбики термометров в регионе опустятся до минус 26 градусов, а 18 февраля в Москве и области пройдут обильные снегопады.