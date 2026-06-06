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12:39, 6 июня 2026Мир

Названо число принявших участие в ПМЭФ стран

Кобяков: Представители 142 стран мира приняли участие в ПМЭФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Анатолий Стребелев / Фонд Росконгресс

Представители 142 стран мира приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, передает РИА Новости.

«В мероприятиях форума приняли участие представители 142 стран мира», — отметил он.

Президент России Владимир Путин ранее во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что руководители ведущих компаний, бизнесмены, эксперты из более чем 130 стран приняли участие в этом форуме. По его словам, это свидетельствует о высокой значимости данной площадки для развития деловых контактов и установления новых связей.

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