Путин назвал важную деталь ПМЭФ

Путин: Представители более 130 стран участвуют в ПМЭФ

Представители более 130 стран участвуют в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что свидетельствует о высокой значимости этой площадки. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я хочу всех поприветствовать, участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов, в этом году из более чем 130 стран, для развития деловых контактов и установления новых связей», — указал глава государства.

Кроме того, Путин обратил внимание на смену глобальной экономической ситуации. Он подчеркнул, что страны БРИКС увеличили свою роль в мировом хозяйстве и торговле, в то время как значимость стран «Большой семерки» (G7) снизилась.

Ранее Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В Кремле заявляли, что в ходе выступления на ПМЭФ Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.