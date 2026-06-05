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16:34, 5 июня 2026Мир

Путин назвал важную деталь ПМЭФ

Путин: Представители более 130 стран участвуют в ПМЭФ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПутин выступает на ПМЭФ-2026

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представители более 130 стран участвуют в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что свидетельствует о высокой значимости этой площадки. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я хочу всех поприветствовать, участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов, в этом году из более чем 130 стран, для развития деловых контактов и установления новых связей», — указал глава государства.

Кроме того, Путин обратил внимание на смену глобальной экономической ситуации. Он подчеркнул, что страны БРИКС увеличили свою роль в мировом хозяйстве и торговле, в то время как значимость стран «Большой семерки» (G7) снизилась.

Ранее Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В Кремле заявляли, что в ходе выступления на ПМЭФ Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.

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