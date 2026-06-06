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12:33, 6 июня 2026Мир

Джерачи назвал Италию кораблем без капитана

Джерачи: Бездействие Мелони сделало Италию кораблем без капитана
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи заявил, что главным недостатком нынешнего итальянского руководства является нехватка лидерства, что превратило страну в корабль без капитана. Об этом пишет РИА Новости.

На полях Петербургского международного экономического форума Джерачи отметил, что «нет промышленного плана, нет смелости встать на защиту своих граждан и поэтому люди в правительстве бездействуют или делают мало». По его словам, премьер-министр Италии Джорджа Мелони бьет рекорд по продолжительности полномочий и понимает, что для того, «чтобы остаться у власти, нужно ничего не делать».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев отказался извиняться за критику Джорджи Мелони.

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