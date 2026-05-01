Соловьев потребовал извинений от итальянских политиков

Соловьев: Итальянские политики должны извиниться за слова о России и россиянах

Телеведущий Владимир Соловьев отказался извиняться за критику премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano, передает РИА Новости.

В разговоре с коллегами Соловьев призвал итальянских политиков, которые говорили ужасные вещи о России и россиянах, извиниться первыми. «Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. (…) Никто из российских официальных лиц не произнес даже процента того, что сказали итальянские политики», — добавил он.

Ранее в эфире с блогершей Викторией Боней журналист отказался извиняться за высказывания в адрес Мелони. Он подчеркнул, что резкое заявление о премьер-министре Италии — реакция на грубые высказывания итальянских представителей в отношении президента РФ Владимира Путина.

