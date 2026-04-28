13:18, 28 апреля 2026Интернет и СМИ

Соловьев прокомментировал свои резкие слова в адрес премьер-министра Италии

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире с блогершей Викторией Боней на канале «Соловьев LIVE» отказался извиняться за высказывания в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Запись трансляции доступна во «ВКонтакте».

Журналист подчеркнул, что резкое заявление стало реакцией на грубые высказывания итальянских представителей в отношении президента России Владимира Путина.

«А кто извинится перед Путиным? Кто извинится перед нашим народом? А кто извинится за то, что итальянские фашисты поставляют деньги, которые убивают людей в пограничье?» — отметил он.

Ранее стало известно, что посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД этой страны. Сообщается, что причиной вызова стали высказывания Владимира Соловьева в адрес итальянского премьер-министра Джорджи Мелони. Уточняется, что журналист ругался по-итальянски и называл Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «сукой».

