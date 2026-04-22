Захарова объяснила вызов Италией посла РФ отсутствием совести

Посла России в Италии Алексея Парамонова потребовали явиться в МИД европейской страны. Причиной стали высказывания российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева в адрес итальянского премьер-министра Джорджи Мелони. Его заявления вызвали возмущение в Италии и привели к скандалу.

«Я вызвал в МИД российского посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест после очень серьезных и оскорбительных заявлений телеведущего Владимира Соловьева на российском телевидении в адрес председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и близость», — сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Соловьев обвинил Мелони в фашизме

По данным Reuters, речь идет о словах Соловьева, который в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» ругался по-итальянски и называл Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «сукой». Он также обвинил ее в предательстве своих избирателей и президента США Дональда Трампа, которому та «клялась в верности».

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сама Мелони ответила на высказывания российского журналиста: «Пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс». Она добавила, что единственным ориентиром для нее остаются интересы Италии, которые она намерена соблюдать, несмотря на критику. Об этом пишет RT.

«В очередной раз итальянские дипломаты "попали в штангу". Вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике нынешний повод для вызова в МИД — слова известного российского журналиста, прозвучавшие на его собственном онлайн-канале. Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные оценки как официальное заявление правительства», — отреагировал на вызов в МИД Италии Парамонов.

Дипломат подчеркнул, что никто из российского руководства не оскорблял Мелони и Италию, и Россия никогда не использовала слова итальянских журналистов и блогеров «для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний».

Посол России в Италии Алексей Парамонов Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Захарова обвинила Италию в поддержке киевского режима после вызова посла РФ в МИД

«Когда они оскорбляют нашу страну на уровне представителей правительства, с их точки зрения, это не только нормально, но мы и не имеем права на какие-то неудовольствия… А когда с нашей стороны не государственный деятель, не дипломат, а журналисты говорят о своих ощущениях из-за того, что Италия поддерживает киевский режим, то это является поводом для вызова посла. Это уже не двойные стандарты. Это отсутствие стандартов, а самое страшное — это отсутствие совести», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав вызов Италией посла РФ из-за слов российского журналиста о Мелони. Ее слова приводит РИА Новости.

Кроме того, дипломат заявила, что «Италия много лет была одурманена своей пропагандой». «Они много лет допускали, чтобы западные средства массовой информации, ориентированные на Вашингтон и Лондон, им пудрили мозги. Они пребывают в каком-то состоянии анабиоза», — добавила она.

Стране пора озадачиться вопросом, на какой стороне истории она находится, объявила Захарова.

