14:18, 22 апреля 2026Мир

Захарова прокомментировала вызов Италией посла России

Виктория Кондратьева

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Италия много лет была одурманена собственной пропагандой, теперь ей пора задаться вопросом, на какой стороне истории они находятся. Так вызов посла России в Риме Алексея Парамонова из-за высказываний Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они много лет были одурманены своей пропагандой. Они много лет допускали, чтобы западные средства массовой информации, ориентированные на Вашингтон и Лондон, им пудрили мозги. Они пребывают в каком-то состоянии анабиоза. Пора задавать себе вопрос: на какой стороне истории они находятся», — заявила дипломат.

О вызове российского посла в Риме ранее сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни. «Я вызвал посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест после очень серьезных и оскорбительных заявлений Соловьева на российском телевидении в адрес председателя Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и близость», — говорится в публикации. По данным Reuters, имеются в виду слова телеведущего, который ругался по-итальянски и называл Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «сукой».

Посол Парамонов, комментируя свой вызов в итальянский МИД, отметил, что «сугубо личные эмоциональные оценки» Соловьева не следует воспринимать как официальную позицию Москвы.

