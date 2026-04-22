Мир
08:42, 22 апреля 2026Мир

Российский посол прокомментировал свой вызов в МИД Италии после слов Соловьева о Мелони

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Посол России в Италии Алексей Парамонов прокомментировал свой вызов в итальянский МИД после высказываний Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони. Его слова опубликованы в Telegram-канале посольства.

«В очередной раз итальянские дипломаты "попали в штангу". Вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике нынешний повод для вызова в МИД — слова известного российского журналиста, прозвучавшие на его собственном онлайн-канале. Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные оценки как официальное заявление правительства», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что никто из российского руководства не оскорблял Мелони и Италию, и Россия никогда не использовала слова итальянских журналистов и блогеров «для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний».

О вызове Парамонова прежде сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни. «Я вызвал посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест после очень серьезных и оскорбительных заявлений Соловьева на российском телевидении в адрес председателя Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и близость», — говорится в публикации. По данным Reuters, имеются в виду слова Соловьева, который ругался по-итальянски и называл Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «сукой».

