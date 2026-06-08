Delfi: ВСУ не получат эстонские консервы из мяса диких кабанов

Украинские военнослужащие не смогут получить эстонские консервы из мяса диких кабанов из-за африканской чумы свиней. Подробности сообщил портал Delfi.

Заготовки из диких кабанов передали эстонской армии и продовольственному банку страны вместо Украины, уточняет издание.

Летом прошлого года болезнь начала активно распространяться по всей республике. Еще тогда председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил наладить производство этой продукции для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местных сил обороны. Было решено делать консервы из мяса диких кабанов, которых отстреливали в рамках борьбы с африканской чумой свиней.

Госпрограмма по производству консервов из мяса убитых диких кабанов оказалась масштабнее, чем планировалось. По аналитике экспертов, эстонское государство заказало более 514 тысяч единиц консервов на сумму 1,38 миллиона евро.

Ранее стало известно, что бойцы армии Украины регулярно жалуются на проблемы с продуктами и снабжением на позициях. Как выяснилось, солдатам ВСУ приходилось приобретать еду за свои деньги из-за того, что поступавшие продукты были просрочены.