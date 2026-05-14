04:26, 14 мая 2026

ВСУ пожаловались на отсутствие еды и воды на позициях

Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно жалуются на проблемы с продуктами и снабжением на позициях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя командира роты радиоэлектронной разведки группировки войск «Север» с позывным Топаз.

«Были жалобы на продукты питания, на снабжение. Люди на передовых позициях, военнослужащие ВСУ могли находиться по две недели без воды, без еды. Им никто не приносил, логистика у них была нарушена. Поэтому были часто и такие жалобы», — рассказал собеседник агентства.

Топаз добавил, что бойцам ВСУ приходилось покупать еду за свои деньги из-за того, что поступавшие на позиции продукты были просрочены.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу на передовой.

