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05:00, 4 июня 2026МирЭксклюзив

В МИД объяснили требования к будущему генсеку ООН

Алимов: Будущий генсек ООН должен исправить ошибки нынешнего руководства
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Будущий генеральный секретарь ООН должен быть беспристрастным, а также исправить ошибки нынешнего руководства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Он должен поработать над ошибками нынешнего руководства организации... Он должен быть беспристрастен... Он должен строго следовать положениям Устава ООН, не трактуя их, не иерархизируя их, исполняя их во всей их взаимосвязанности и взаимозависимости, во всем его единстве», — сказал дипломат.

При этом Алимов подчеркнул, что Россия уже доводит свои требования до кандидатов на пост главы всемирной организации, однако однозначного фаворита у российской стороны нет. «Кого мы будем поддерживать, вы узнаете через какое-то время», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что смена генерального секретаря ООН дает шанс на наведение порядка в организации. «В нынешнем году состоятся выборы нового генерального секретаря. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации», — отметил глава МИД.

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