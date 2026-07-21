Дачникам напомнили об обязанности председателя СНТ отчитываться о финансах

Член Общественной палаты России Евгений Машаров разъяснил, что председатель садоводческого некоммерческого товарищества обязан отчитываться перед общим собранием о финансовой деятельности и размещать протоколы собраний на информационных стендах и сайте. Об этом эксперт напомнил в беседе с RT.
Полномочия председателя регламентируются федеральным законом № 217-ФЗ, а его деятельность связана с широким кругом обязанностей, включая организацию выполнения решений собраний, руководство наемными работниками и обеспечение бухгалтерской отчетности.
Машаров также пояснил, что срок полномочий председателя определяется уставом и может составлять до пяти лет, при этом количество переизбраний, как правило, не ограничено. Законодательство также устанавливает ограничения: председателем не может быть лицо с непогашенной судимостью по экономическим преступлениям, признанное недееспособным, а также индивидуальный предприниматель с теми же видами деятельности.
Ключевыми обязанностями председателя, по словам эксперта, являются подписание протоколов общего собрания и правления, выдача справок и выписок, утверждение текущих платежей в рамках бюджета, прием взносов и организация взыскания долгов. При этом отчетность о финансовой деятельности и предоставление реестра членов для ознакомления — обязательные требования, за невыполнение которых председатель может быть привлечен к ответственности. Общие собрания, согласно статье 17 закона, должны проводиться не реже одного раза в год, напомнил Машаров.
Ранее россиянам рассказали, что для комфортной жизни на даче нужно знать правила безопасности и законодательные нормы.