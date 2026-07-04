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17:02, 4 июля 2026Экономика

Россиянам дали советы для комфортной жизни на даче

Депутат Чаплин заявил, что для комфорта на даче нужно знать законодательные нормы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ann Stryzhekin / Shutterstock / Fotodom

Чтобы комфортно жить на даче в летнее время, нужно знать правила безопасности и законодательные нормы. Такие советы россиянам дал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT.

Депутат напомнил, что на участке можно заниматься садоводством и огородничеством. Кроме того, на нем разрешено индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Чтобы узнать все возможности дачного участка, Чаплин посоветовал владельцам проверить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Владельцы участков могут выбрать удобный способ ухода за территорией — самостоятельно или с привлечением специалистов. Регулярный уход за участком помогает поддерживать порядок и избегать разрастания нежелательных растений. Для комфортного сезона рекомендуется изучить устав СНТ и правила благоустройства муниципалитета», — дал другую рекомендацию председатель Союза дачников.

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Также Чаплин рассказал, что во время отдыха на даче важно соблюдать требования безопасности. Например, мангалы и зоны барбекю следует располагать на расстоянии не ближе пяти метров от дома, бочку для сжигания мусора — не ближе 7,5 метра. Если владелец устанавливает на участке септик, то он должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилого дома, не менее 30 метров от колодца и не менее двух метров — от границы участка.

Ранее россиянам назвали районы Подмосковья, где дачные участки стали стоить меньше всего. Таковым сочли Зарайск.

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