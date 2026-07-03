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14:48, 3 июля 2026Экономика

Названы места Подмосковья с самыми подешевевшими дачами

Дачи в Московской области сильнее всего за год подешевели в Зарайске
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Дачи в Московской области сильнее всего за год подешевели в Зарайске — почти на 23 процента, до 2,1 миллиона рублей за объект. Об этом РИА Новости рассказал руководитель аналитического центра риелторского агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Цены заметно снизились в Шатуре (минус 18 процентов), Истре (минус 11 процентов), Лотошино (минус 9,5 процента) и Красногорске (минус 9 процентов). «В списке округов с максимальным снижением средней стоимости дешевые, такие как Зарайск или Шатура, соседствуют с дорогими — Красногорск, Одинцовский, Истра, что подтверждает нерыночный характер этой ценовой динамики. За год изменился состав предложения: возможно, оно пополнилось чуть более дешевыми лотами или были раскуплены ликвидные дорогие варианты», — объяснил Таганов.

Наибольший рост средней стоимости дачи наблюдался в Коломне (плюс 16 процентов), Ступине (плюс 12 процентов) и Солнечногорске (плюс 10,5 процента).

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Самые дешевые дачи продаются в Шатуре (за 1,6 миллиона рублей), Озерах (1,8 миллиона рублей) и Зарайске (2,1 миллиона рублей). По низким ценам еще можно купить дачу в Серебряных Прудах, Егорьевске, Лотошине, Орехово-Зуевском округе, Талдомском, Луховицах и Кашире (от 2 до 4 миллионов рублей).

Дачи по самой высокой цене продаются в Красногорске (почти 50 миллионов рублей), Одинцовском округе (43 миллиона рублей), Мытищах (25 миллионов рублей). Эксперт объяснил разброс цен удаленностью от Москвы.

Ранее стало известно, что самыми популярными регионами по бронированию загородных домов оказалась Московская и Ленинградская области. В этих регионах бронируют соответственно по 37 и 15 процентов от общего числа броней.

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