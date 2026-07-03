Названы места Подмосковья с самыми подешевевшими дачами

Дачи в Московской области сильнее всего за год подешевели в Зарайске

Дачи в Московской области сильнее всего за год подешевели в Зарайске — почти на 23 процента, до 2,1 миллиона рублей за объект. Об этом РИА Новости рассказал руководитель аналитического центра риелторского агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Цены заметно снизились в Шатуре (минус 18 процентов), Истре (минус 11 процентов), Лотошино (минус 9,5 процента) и Красногорске (минус 9 процентов). «В списке округов с максимальным снижением средней стоимости дешевые, такие как Зарайск или Шатура, соседствуют с дорогими — Красногорск, Одинцовский, Истра, что подтверждает нерыночный характер этой ценовой динамики. За год изменился состав предложения: возможно, оно пополнилось чуть более дешевыми лотами или были раскуплены ликвидные дорогие варианты», — объяснил Таганов.

Наибольший рост средней стоимости дачи наблюдался в Коломне (плюс 16 процентов), Ступине (плюс 12 процентов) и Солнечногорске (плюс 10,5 процента).

Самые дешевые дачи продаются в Шатуре (за 1,6 миллиона рублей), Озерах (1,8 миллиона рублей) и Зарайске (2,1 миллиона рублей). По низким ценам еще можно купить дачу в Серебряных Прудах, Егорьевске, Лотошине, Орехово-Зуевском округе, Талдомском, Луховицах и Кашире (от 2 до 4 миллионов рублей).

Дачи по самой высокой цене продаются в Красногорске (почти 50 миллионов рублей), Одинцовском округе (43 миллиона рублей), Мытищах (25 миллионов рублей). Эксперт объяснил разброс цен удаленностью от Москвы.

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