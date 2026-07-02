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13:48, 2 июля 2026Экономика

Названы регионы с самым высоким спросом на аренду загородных домов

Самой популярной по бронированию загородных домов в России оказалась Московская область
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самыми популярными регионами по бронированию загородных домов оказалась Московская и Ленинградская области, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «Циан».

В этих регионах бронируют соответственно по 37 и 15 процентов от общего числа броней. Помимо столичных регионов, популярны оказались Кубань и Карелия. Кроме того, спрос сосредоточен в Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях, а также в Тверской области из-за близости к Москве.

Две трети объявлений о сдаче жилья находятся в 10 регионах: Московской, Ленинградской и Калининградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Карелии, Дагестане, Крыму, Карачаево-Черкесии и Алтае.

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Ставки аренды растут медленнее спроса. Сейчас они на 7 процентов выше, чем год назад. Максимальные темпы роста зафиксированы в Бурятии, Чувашии, Калмыкии, Архангельской области, Хакасии (плюс 32-47 процентов) — регионах с низкими расценками и небольшим выбором.

Самые дорогие дома — в Москве (30 тысяч рублей в сутки), Московской области (19 тысяч), Камчатском крае (24 тысячи), Хабаровском крае (22 тысячи) и Сахалинской области (21 тысяча). В Ленинградской и Калининградской областях их стоимость оценивается примерно в 13 тысяч, в Краснодарском крае и Карелии — 11-12 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что стоимость долгосрочной аренды дач в соседствующих с Подмосковьем регионах за год упала на значение до 30 процентов. Это произошло из-за снижения спроса.

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