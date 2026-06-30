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13:03, 30 июня 2026Экономика

В России упала цена аренды дач

В соседних с Подмосковьем регионах подешевела аренда дач
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стоимость долгосрочной аренды дач в соседствующих с Подмосковьем регионах за год упала на значение до 30 процентов, сообщает РИА Новости.

Предложение на рынке аренды дач при этом выросло на 60 процентов. «Сейчас рынок продажи стоит, и многие продавцы перебросили свои объекты с рынка продажи на рынок аренды, надеясь заработать хотя бы здесь. В результате предложение на рынке выросло на 60 процентов за год», — объяснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Наибольшее снижение ставок аренды за год продемонстрировала Владимирская область (минус 29 процентов, до 45,6 тысячи рублей в месяц), Тверская область (минус 28 процентов, до 50,5 тысячи рублей), Ярославская область (минус 25 процентов, до 56 тысяч рублей), а также Тульская область (минус 16 процентов, до 54,9 тысячи рублей). «Многие арендаторы сейчас вынуждены экономить и либо совсем отказываются от найма домов, либо выбирают объекты поменьше и подешевле», — рассказал эксперт.

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По словам Луценко, ситуация остается стабильной лишь в самой Московской области, поддерживаемая платежеспособностью москвичей и высоким спросом. Жители столицы также заинтересовались дачами из-за подорожания летнего отдыха за границей и на российских курортах. В Подмосковье за год стоимость аренды дач выросла символически — на 3 процента, до 97,2 тысячи рублей в месяц.

Ранее россиянам, отправляющимся за город, посоветовали не покупать большое количество скоропортящихся продуктов.

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