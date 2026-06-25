Россиянам дали советы перед отъездом за город

Готовящимся к поездке за город назвали ошибки, приводящие к лишним расходам

Самой популярной ошибкой, которую россияне совершают, готовясь к поездке на дачу, становится большая закупка скоропортящихся продуктов. Своими советами для тех, кто собирается выбраться за город, с изданием Life.ru поделилась эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

Стремление запастись едой на все время отдыха зачастую оборачивается ненужными тратами, в особенности если речь идет о скоропортящихся овощах, зелени, ягодах, мясе и молочной продукции. Ряд продуктов может потерять свежесть даже при наличии холодильника. Если поездка продлится всего несколько дней, меню на каждый день стоит продумать заранее, составив список, а закупаться нужно в меру, предупреждает Самойлова. Лучше покупать продукты в магазинах по соседству с дачей, либо использовать термосумку. Кроме того, лучше заблаговременно проверять наличие продуктов дома и на даче: так нередко люди забывают о запасах крупы, макарон, сахара, чая или консервов в холодильнике и кладовой. Эксперт советует вести список имеющихся запасов и обновлять его перед каждым отъездом.

Дачники допускают еще одну распространенную ошибку, сосредотачиваясь на основных продуктах, но забывая о соли, специях, сахаре и растительном масле. Обнаружив их отсутствие, дачнику все равно придется отправляться в магазин. Во избежание лишних поездок специалист советует закупаться товарами длительного хранения и распределять их между городской квартирой и дачей. Такие продукты не щепетильны к условиям хранения и имеют большой срок годности.

Полезно вспомнить и о бытовых мелочах, таких как моющие средства, губки, мусорные пакеты, бумажные полотенца, салфетки или средства от насекомых. Они стоят недорого, но без таких вещей отдых может оказаться испорчен, предостерегает Самойлова. Отдельное внимание стоит уделить аптечке: в ней должны быть антисептики, пластыри, средства от укусов насекомых и лекарства, которые в семье принимают регулярно. При этом препараты не должны быть просрочены, напоминает эксперт.

Надолго покидая дачу, также необходимо позаботиться о некоторых вещах. Загородный дом нужно полностью обесточить и слить воду из всех систем, включая накопительные баки, бойлеры, шланги и водопроводные краны.