Россиян призвали обесточить дачи

Депутат Чаплин: Перед отъездом на зиму дачу нужно обесточить

Перед отъездом на зиму дачу нужно обесточить и оставить полностью без воды. Сделать это призвал россиян депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Газета.ru».

Если оставить в дачных шлангах и трубах воду, то при отрицательных температурах они могут лопнуть и спровоцировать аварии в будущем. «Необходимо полностью слить воду из всех систем, включая накопительные баки, бойлеры, а также перекрыть и осушить все внешние водопроводные краны. Для систем, которые невозможно полностью осушить, рекомендуется использовать современные незамерзающие краны или компрессор для продувки труб», — посоветовал Чаплин.

Особое внимание стоит уделить электропроводке, при долгом отсутствии с ней тоже связано много рисков. Поэтому лучше всего полностью обесточить дом, а если нужно питание для сигнализации или камеры видеонаблюдения, следует проверить состояние всех розеток, выключателей и видимых участков проводки на предмет оплавления или искрения.

«Для тех, кто оставляет дом под напряжением, полезным решением может стать установка реле напряжения, которое защитит технику от скачков в сети», — подчеркнул Чаплин.

Ранее россиянам посоветовали не покупать дачу зимой. В это время года сложно заметить нюансы дома и прилегающей к нему территории.