Россиян предупредили о рисках покупки дачи зимой

Депутат Чаплин: При покупке дачи зимой есть риск не заметить скрытые проблемы

При покупке дачи зимой выше риск не заметить скрытые проблемы дома и территории. Об опасности приобретения загородного участка предупредил россиян депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет RT.

Под снегом могут скрываться просадка фундамента, заболоченность или подтопление территории, состояние дренажной системы и качество самого грунта, отметил эксперт. Также, по словам парламентария, невозможно оценить реальное состояние придомового ландшафта, границы участка и наличие ненужных построек.

Важно будет посмотреть и на состояние инженерных систем, а также жилых помещений. «Водопровод и канализация, не рассчитанные на морозы, могли уже выйти из строя, но это станет очевидно только весной — при попытке запуска», — подчеркнул Чаплин. Парламентарий добавил, что холод и снег скрывают проблемы с кровлей, а также истинное качество утепления окон и стен.

