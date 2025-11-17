Экономика
19:06, 17 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали способ прописаться на даче

Депутат Чаплин: Россияне могут прописаться на даче в СНТ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Владельцы садовых участков в СНТ имеют право прописаться в своих дачных домах. О том, как это сделать, россиянам рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, для регистрации на даче требуется получить разрешение комиссии, которое подтвердит, что постройка соответствует критериям жилого помещения. В первую очередь категория участка должна подходить под строительство капитального жилого дома и постоянного проживания людей.

Чаплин подчеркнул, что на участке необходимо построить именно капитальный жилой дом, а не садовый домик для сезонного пребывания. Постройка должна быть официально признана жилым помещением, а участок — зарегистрирован и поставлен на кадастровый учет. Несущие конструкции дома не должны быть повреждены или деформированы, также необходимо наличие электричества, водоснабжения, отопления, водоотведения и вентиляции.

«Все коммуникации должны отвечать санитарным нормам, а жилые комнаты и кухня должны иметь естественное освещение», — добавил Чаплин. Он добавил, что для смены статуса дома требуется подать пакет документов в местную администрацию или МФЦ. В нем должны быть заявление, согласие всех владельцев, заключение эксперта о пригодности дома для жилья и выписка из ЕГРН. После получения положительного решения нужно обратиться в Росреестр.

Ранее эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства Константин Пулькин заявил, что жизнь в частном доме выгоднее, чем в квартире.

