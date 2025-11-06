Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:01, 7 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали главные преимущества дома перед квартирой

Бизнесмен Пулькин: Жить в частном доме выгоднее, чем в квартире
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Проживание в частном доме является более выгодным вариантом по сравнению с квартирой. Это и другие главные его преимущества россиянам назвал предприниматель и эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства, основатель компании RUDOM Константин Пулькин в разговоре с News.ru.

Бизнесмен напомнил, что в частном доме не нужно платить за обслуживание подъездов, холлов и ЖКХ общей доли. «Кроме того, существует возможность расширения — пристройки, мансарды и дополнительные модули. В квартире расширяться сложно, стоит дорого или невозможно. Стоит добавить, что дом на участке в перспективе растет в цене быстрее, чем квартира, особенно когда поселок развивается», — продолжил Пулькин.

Помимо этого, жизнь на земле, без соседей сверху и снизу, является важной составляющей комфорта и стабильности. Что касается квартиры, специалист уточнил, что, несмотря на удобство, «квадрат» такого жилья обойдется гораздо дороже, чем в случае с загородным домом. Хозяин дома под ключ, особенно в типовой комплектации, может потратить в 5–10 раз меньше, чем если бы он обзавелся квартирой в столице.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перечислил основные плюсы наличия собственной дачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Бывший «ангел» Victoria's Secret в шубе оголила тело

    Орбан счел возможной скорую встречу Путина и Трампа

    В Пентагоне высказались о «сдерживании» России после завершения украинского конфликта

    Выпуск GTA VI вновь перенесли

    Стало известно о разрушении электроподстанции в украинском городе

    Стало известно о недвижимости Долиной в России и Латвии на сотни миллионов рублей

    На Украине молодежь стала чаще общаться на русском языке

    Стало известно о панике Украины из-за инцидентов в Венгрии и Румынии

    «Гигантский инопланетный корабль» появился после пролета за Солнцем без важной детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости