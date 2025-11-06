Россиянам назвали главные преимущества дома перед квартирой

Бизнесмен Пулькин: Жить в частном доме выгоднее, чем в квартире

Проживание в частном доме является более выгодным вариантом по сравнению с квартирой. Это и другие главные его преимущества россиянам назвал предприниматель и эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства, основатель компании RUDOM Константин Пулькин в разговоре с News.ru.

Бизнесмен напомнил, что в частном доме не нужно платить за обслуживание подъездов, холлов и ЖКХ общей доли. «Кроме того, существует возможность расширения — пристройки, мансарды и дополнительные модули. В квартире расширяться сложно, стоит дорого или невозможно. Стоит добавить, что дом на участке в перспективе растет в цене быстрее, чем квартира, особенно когда поселок развивается», — продолжил Пулькин.

Помимо этого, жизнь на земле, без соседей сверху и снизу, является важной составляющей комфорта и стабильности. Что касается квартиры, специалист уточнил, что, несмотря на удобство, «квадрат» такого жилья обойдется гораздо дороже, чем в случае с загородным домом. Хозяин дома под ключ, особенно в типовой комплектации, может потратить в 5–10 раз меньше, чем если бы он обзавелся квартирой в столице.

