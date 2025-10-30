Названы главные преимущества дачи

Депутат Чаплин: Дача дает возможность выращивать экологически чисты продукты

Наличие дачи дает возможность самостоятельно выращивать экологически чистые овощи и фрукты. Главные преимущества владения загородным участком россиянам назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт также отметил, что дача может стать местом полноценного отдыха на природе для всей семьи, где можно отвлечься от городской суеты. По его словам, свежий воздух и физическая активность придают энергию и укрепляют здоровье. Однако наиболее важным фактором является удаленность участка от города и качество дорог, так как слишком долгие поездки и пробки могут свести на нет весь положительный эффект от отдыха.

Кроме того содержание дачи требует постоянных финансовых вложений и труда «Это не только радость сбора урожая, но и регулярная борьба с сорняками и вредителями, необходимость ремонта построек и поддержания территории в порядке», — пояснил Чаплин.

